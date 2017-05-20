Уэйн Симмондс: Мы рады, что идем дальше, считаю, победили сборную России заслуженно
Форвард сборной Канады Уэйн Симмондс прокомментировал победу команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной России (4:2).
– Мы рады, что идем дальше, считаю, победили заслуженно. Теперь ждем имя следующего соперника. Конечно, мне очень жаль моего друга Ивана Проворова, но это жизнь, он все равно остается своим парнем, – передает слова Симмондса «Р-Спорт».
Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция