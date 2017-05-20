Уэйн Симмондс: Мы рады, что идем дальше, считаю, победили сборную России заслуженно

Форвард сборной Канады Уэйн Симмондс прокомментировал победу команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной России (4:2).

– Мы рады, что идем дальше, считаю, победили заслуженно. Теперь ждем имя следующего соперника. Конечно, мне очень жаль моего друга Ивана Проворова, но это жизнь, он все равно остается своим парнем, – передает слова Симмондса «Р-Спорт».

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.