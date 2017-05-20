Джон Купер: Полуфинал со сборной России - одна из лучших игр, в которой я участвовал

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной России (4:2).

- Мне очень повезло как тренеру работать в НХЛ, в финале Кубка Стэнли, но это одна из лучших игр, в которой я участвовал. Как бы ни кончилась игра, это были отличные команды. Она была достойна овертайма, но я рад, что этого не случилось. Да, это был мой план «наложить» Колтона Парайко и Марка-Эдуарда Власича, тройку Шона Кутюрье на тройку Евгения Кузнецова, - передает слова Купера «Р-Спорт».

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.