Виталий Мутко: Сборной России не хватило концентрации на третий период

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против команды Канады (2:4).

- Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово. Огромная самоотдача! Третий период отдали - канадцы сыграли в наш хоккей. Дисциплина, нельзя столько удаляться. Мы это еще в матче с США поняли. Чуть не доиграли и не хватило концентрации на третий период. Но, в целом, не в чем парней упрекнуть, они бились до конца. Желаю им занять третье место. Полуфинал чемпионата мира - это очень серьезный результат, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.