Колтон Парайко: Сборная России стала самым сложным соперником для нас на этом турнире

Защитник сборной Канады Колтон Парайко прокомментировал победу команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной России (4:2).

- Россия стала самым сложным соперником для нас на этом турнире. Они быстрые, техничные - классная команда. Мы сыграли сегодня дисциплинированно, поэтому сумели добиться победы, - передает слова Парайко ТАСС.

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.