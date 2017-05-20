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«Факел» проиграл «Волгарю» в последнем матче сезона в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты воронежского «Факела» в домашнем матче заключительного 38-го тура Футбольной национальной лиги проиграли «Волгарю» из Астрахани.

Встреча, прошедшая в субботу в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, завершилась победой гостей со счетом 1:0. В конце матча точный удар с пенальти нанес Алексей Сутормин.

Таким образом, у «Факела» осталось 53 очка. Он завершил сезон на десятом месте в таблице. У «Волгаря» стало 45 очков. Клуб из Астрахани финишировал 12-м.

Матч

Факел - Волгарь - 0:1 (0:0)

Голы

Сутормин 79 (0:1 - пен.).

Состав

Факел: Мельниченко, Тихий (Дранников, 90), Шахов, Багаев, Осипенко, Иванов (Арустамян, 83), Трошечкин, Лукьяновс, Каюмов (Нагибин, 80), Бирюков, Болов

Волгарь: Терновский, Плиев, Григорьев, Кирисов, Гаракоев (Болонин, 78), Газзаев Р. (Камилов, 46), Кабутов, Скворцов (Сутормин, 46), Акбашев, Дышеков (Лесников, 86), Машуков

Предупреждения:

Шахов, 28; Трошечкин, 90 - Акбашев, 38; Болонин, 86

Удаления:

Болов, 34 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

20 мая 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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