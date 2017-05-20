Александр Жуков: На судейство в матче с Канадой пенять не надо
Президент
Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал поражение сборной
России в полуфинале чемпионата мира от Канады (2:4).
«Бывает, жалко, конечно, ведь вели со счетом 2:0. Играли на
победу, хорошо, уверенно, но, к сожалению, было много удалений. На судейство
пенять не надо, был равный матч, но в третьем периоде подустали.
Это спорт, в котором бывают и победы, и неудачи; надо играть за третье место на победу, а канадцы являются достойными соперники, что тут говорить», – приводит ТАСС слова Жукова.
Напомним, после второго периода сборная России вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в заключительные 20 минут и выбыла из борьбы за медали.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция