Александр Жуков: На судейство в матче с Канадой пенять не надо

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира от Канады (2:4).

«Бывает, жалко, конечно, ведь вели со счетом 2:0. Играли на победу, хорошо, уверенно, но, к сожалению, было много удалений. На судейство пенять не надо, был равный матч, но в третьем периоде подустали.

Это спорт, в котором бывают и победы, и неудачи; надо играть за третье место на победу, а канадцы являются достойными соперники, что тут говорить», – приводит ТАСС слова Жукова.

Напомним, после второго периода сборная России вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в заключительные 20 минут и выбыла из борьбы за медали.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча