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Владимир Кречин: На чемпионате мира просматриваем с Кинэном игроков для «Куньлуня»

Источник:  «Известия»Комментарии

Спортивный директор «Куньлуня» Владимир Кречин рассказал о целях присутствия на матчах чемпионата мира по хоккею  нового главного тренера китайской команды Майка Кинэна.

— Мы здесь по профессиональным вопросам. Просматриваем игроков — и в Кельне, и в Париже. Один человек из французской части ЧМ точно будет у нас в команде в следующем сезоне, двое из немецкой части — пока под вопросом.

Определился Кинэн со своим штабом? Да, состав его помощников уже не изменится. С ним будут работать Бобби Карпентер и Игорь Кравчук. Рассматривался также вариант с назначением в тренерский штаб «Куньлуня» Айвана Занатты, но по определенным причинам он не смог к нам присоединиться.

У Кинэна нет иных задач, кроме занимания первого места. Иных целей Майк перед собой и своими командами просто не ставит. Ни о каком выходе в плей-офф КХЛ, повторении или улучшении результата клуба в первом сезоне речи не идет. Только первое место устроит нашего главного тренера, - рассказал Кречин в интервью «Известиям».

Напомним, в своем дебютном сезоне в истории «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серии «Металлургу» из Магнитогорска.

После завершения выступления в плей-офф главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший ушел в отставку, а на его место пришел канадец Майк Кинэн.
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