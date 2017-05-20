«Спортинг» в Хихоне сыграл вничью с «Бетисом»

Футболисты «Спортинга» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании дома сыграли вничью с «Бетисом» из Севильи.

Встреча, прошедшая в субботу в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон», завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев по голу забили Дуглас и Карлос Кармона, а у гостей – дублем отметился Рубен Кастро.

Таким образом, у «Спортинга» стало 31 очко. Он финишировал на 18-й строчке турнирной таблице чемпионата Испании и по итогам сезона покинул элитный дивизион. У «Бетиса» стало 39 очков. Клуб из Севильи занял 15-е место.