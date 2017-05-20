«Спортинг» в Хихоне сыграл вничью с «Бетисом»
Футболисты «Спортинга» в матче заключительного 38-го тура чемпионата
Испании дома сыграли вничью с «Бетисом» из Севильи.
Встреча, прошедшая в субботу в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон»,
завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев по голу забили Дуглас и Карлос
Кармона, а у гостей – дублем отметился Рубен Кастро.
Таким образом, у «Спортинга» стало 31 очко. Он финишировал на 18-й строчке турнирной таблице чемпионата Испании и по итогам сезона покинул элитный дивизион. У «Бетиса» стало 39 очков. Клуб из Севильи занял 15-е место.
Матч
Голы
Дуглас 7 (1:0). Кастро 22 (1:1). Кастро 59 (1:2). Кармона 79 (2:2).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Мере, Бабин, Канелья, Дуглас, Весга, Касес (Чоп, 65), Кармона, Кастро, Альварес, Бургуи (Лопес, 58)
Бетис: Хименес, Тошка, Дурмиси, Песселья (Манди, 46), Сехудо (Мартин, 82), Брашанац, Хоакин (Лейва, 88), Наварро, Петрос, Себальос, Кастро
Предупреждения:
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
20 мая 18:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция