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«Спортинг» в Хихоне сыграл вничью с «Бетисом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Спортинга» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании дома сыграли вничью с «Бетисом» из Севильи.

Встреча, прошедшая в субботу в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон», завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев по голу забили Дуглас и Карлос Кармона, а у гостей – дублем отметился Рубен Кастро.

Таким образом, у «Спортинга» стало 31 очко. Он финишировал на 18-й строчке турнирной таблице чемпионата Испании и по итогам сезона покинул элитный дивизион. У «Бетиса» стало 39 очков. Клуб из Севильи занял 15-е место.

Матч

Спортинг - Бетис - 2:2 (1:1)

Голы

Дуглас 7 (1:0). Кастро 22 (1:1). Кастро 59 (1:2). Кармона 79 (2:2).

Состав

Спортинг: Куэльяр, Мере, Бабин, Канелья, Дуглас, Весга, Касес (Чоп, 65), Кармона, Кастро, Альварес, Бургуи (Лопес, 58)

Бетис: Хименес, Тошка, Дурмиси, Песселья (Манди, 46), Сехудо (Мартин, 82), Брашанац, Хоакин (Лейва, 88), Наварро, Петрос, Себальос, Кастро

Предупреждения:

нет - Сехудо, 37; Дурмиси, 86

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

20 мая 18:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

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