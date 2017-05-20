Квинси Промес назвал Аленичева легендой и пожелал ему удачи
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от приглашения на мастер-класс в детскую футбольную академию Дмитрия Аленичева.
«Было очень здорово снова увидеться и посетить вашу академию. Вы — легенда! Удачи и успехов с академией Аленичева!» — написал нападающий красно-белых на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в субботу, 20 мая, полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Квинси Промес посетили Детскую академию футбола Дмитрия Аленичева.
Аленичев был уволен после поражения от кипрского клуба АЕК в квалификации Лиги Европы. После этого команду возглавил Массимо Каррера.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически