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Квинси Промес назвал Аленичева легендой и пожелал ему удачи

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от приглашения на мастер-класс в детскую футбольную академию Дмитрия Аленичева.

«Было очень здорово снова увидеться и посетить вашу академию. Вы — легенда! Удачи и успехов с академией Аленичева!» — написал нападающий красно-белых на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в субботу, 20 мая, полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Квинси Промес посетили Детскую академию футбола Дмитрия Аленичева.

Аленичев был уволен после поражения от кипрского клуба АЕК в квалификации Лиги Европы. После этого команду возглавил Массимо Каррера.

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