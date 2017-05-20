Виталий Денисов: Минимальная задача в Лиге Европы – выход из группы

Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов сообщил, что в следующем сезоне его команда постарается как минимум преодолеть групповой отбор в Лиге Европы.

«Цели на Лигу Европы максимальные. Как минимум – выход из группы. В том, что касается слов Юрия Павловича Семина о победе в турнире, то я главного тренера поддерживаю», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Виталия Денисова.

Напомним, что в уходящем сезоне «Локомотив» завоевал Кубок России, который позволил квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы в следующем соревновательном году.