Марк Шайфли: Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее

Форвард сборной Канады Марк Шайфли прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной России (4:2).

- Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее. Вести 2:0 после двух периодов, владеть инициативой - и проиграть... Но это игра, такое нередко случается, и сегодня мы увидели новый пример. Конечно, нам очень помог гол в начале третьего периода, он придал заряд уверенности, - цитирует Шайфли «Р-Спорт».

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.