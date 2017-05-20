Владимир Плющев: Мы проигрываем Канаде, которая выступала не в оптимальном составе
Бывший главный тренер
сборной России Владимир Плющев высказался о поражении от Канады (2:4) в
полуфинале чемпионата мира в Кельне.
«Ссылаться на необъективное судейство тоже глупо, итог встречи решили не они. Вопрос в том, что мы проигрываем команде, которая выступала далеко не в оптимальном составе.
Канада собрала молодых ребят, готовых биться за свою страну, а у нас играли лучшие. Значит, на данный момент они сильнее нас», – приводит ТАСС слова Плющева.
Напомним, перед вторым перерывом сборная России вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьем периоде и выбыла из борьбы за медали. Второй год подряд Россия сыграет в матче за третье место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция