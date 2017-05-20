Владимир Плющев: Мы проигрываем Канаде, которая выступала не в оптимальном составе

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поражении от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Кельне.

«Ссылаться на необъективное судейство тоже глупо, итог встречи решили не они. Вопрос в том, что мы проигрываем команде, которая выступала далеко не в оптимальном составе.

Канада собрала молодых ребят, готовых биться за свою страну, а у нас играли лучшие. Значит, на данный момент они сильнее нас», – приводит ТАСС слова Плющева.

Напомним, перед вторым перерывом сборная России вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьем периоде и выбыла из борьбы за медали. Второй год подряд Россия сыграет в матче за третье место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча