Джейсон Демер: Третий период против сборной России стал для нас особенным
Защитник сборной Канады Джейсон Демер прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной России (4:2).
- Считаю, что мы играли против лучшей команды на этом турнире, в составе которой отличные игроки. Мы неплохо смотрелись при счете 0:2, а потом сумели вернуться в игру. В раздевалке тренер сказал нам, что мы играем хорошо, нам надо ждать своего шанса и не отчаиваться. Третий период стал для нас особенным, - цитирует Демера ТАСС.
Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция