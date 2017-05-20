Джейсон Демер: Третий период против сборной России стал для нас особенным

Защитник сборной Канады Джейсон Демер прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной России (4:2).

- Считаю, что мы играли против лучшей команды на этом турнире, в составе которой отличные игроки. Мы неплохо смотрелись при счете 0:2, а потом сумели вернуться в игру. В раздевалке тренер сказал нам, что мы играем хорошо, нам надо ждать своего шанса и не отчаиваться. Третий период стал для нас особенным, - цитирует Демера ТАСС.

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени. Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.