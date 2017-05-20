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«Рома» на выезде обыграла «Кьево»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Кьево» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии проиграли «Роме» из Рима.

Встреча, прошедшая в субботу в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась со счетом 5:3 в пользу римлян, которые по ходу матча уступали 0:1 и 1:2. В составе хозяев один мяч забил Лукас Кастро, а два - Роберто Инглесе. У римлян по дублю в активе Стефана Эль-Шаарави и Мохамеда Салаха, а один мяч провел Эдин Джеко.

Таким образом, «Рома» набрала 84 очка и сократила до минимума отставание от лидирующего «Ювентуса», имеющего матч в запасе. У «Кьево» осталось 43 очка. Клуб из Вероны идет 13-м.

В матчах следующего тура, который будет заключительным в чемпионате, «Рома» 28 мая примет «Дженоа», а «Кьево» на выезде сразится с «Аталантой».

Матч

Кьево - Рома - 3:5 (2:2)

Голы

Кастро 15 (1:0). Эль-Шаарави 28 (1:1). Инглезе 37 (2:1). Салах 42 (2:2). Эль-Шаарави 58 (2:3). Салах 77 (2:4). Джеко 83 (2:5). Инглезе 86 (3:5).

Состав

Кьево: Соррентино, Цесар, Гамберини (Фрей, 57), Качиаторе, Радованович, Депаоли, Кастро (Пеллисье, 46), Бастиен, Бирса, Гобби, Инглезе (E. Vignato, 87)

Рома: Щесны, Эмерсон, Фасио, Рюдигер, Манолас, Салах (Перотти, 82), Паредес, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Наингголан, 70), Джеко (Тотти, 86)

Предупреждения:

Кастро, 15; Радованович, 47 - нет

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

20 мая 19:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

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