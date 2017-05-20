«Рома» на выезде обыграла «Кьево»
Футболисты «Кьево» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии
проиграли «Роме» из Рима.
Встреча, прошедшая в субботу в Вероне на стадионе «Марк-Антонио
Бентегоди», завершилась со счетом 5:3 в пользу римлян, которые по ходу матча
уступали 0:1 и 1:2. В составе хозяев один мяч забил Лукас Кастро, а два -
Роберто Инглесе. У римлян по дублю в активе Стефана Эль-Шаарави и Мохамеда
Салаха, а один мяч провел Эдин Джеко.
Таким образом, «Рома» набрала 84 очка и сократила до минимума отставание
от лидирующего «Ювентуса», имеющего матч в запасе. У «Кьево» осталось 43 очка.
Клуб из Вероны идет 13-м.
В матчах следующего тура, который будет заключительным в чемпионате, «Рома» 28 мая примет «Дженоа», а «Кьево» на выезде сразится с «Аталантой».
Матч
Голы
Кастро 15 (1:0). Эль-Шаарави 28 (1:1). Инглезе 37 (2:1). Салах 42 (2:2). Эль-Шаарави 58 (2:3). Салах 77 (2:4). Джеко 83 (2:5). Инглезе 86 (3:5).
Состав
Кьево: Соррентино, Цесар, Гамберини (Фрей, 57), Качиаторе, Радованович, Депаоли, Кастро (Пеллисье, 46), Бастиен, Бирса, Гобби, Инглезе (E. Vignato, 87)
Рома: Щесны, Эмерсон, Фасио, Рюдигер, Манолас, Салах (Перотти, 82), Паредес, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Наингголан, 70), Джеко (Тотти, 86)
Предупреждения:
Кастро, 15; Радованович, 47 - нет
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
20 мая 19:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция