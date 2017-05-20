«Рома» на выезде обыграла «Кьево»

Футболисты «Кьево» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии проиграли «Роме» из Рима.

Встреча, прошедшая в субботу в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась со счетом 5:3 в пользу римлян, которые по ходу матча уступали 0:1 и 1:2. В составе хозяев один мяч забил Лукас Кастро, а два - Роберто Инглесе. У римлян по дублю в активе Стефана Эль-Шаарави и Мохамеда Салаха, а один мяч провел Эдин Джеко.

Таким образом, «Рома» набрала 84 очка и сократила до минимума отставание от лидирующего «Ювентуса», имеющего матч в запасе. У «Кьево» осталось 43 очка. Клуб из Вероны идет 13-м.

В матчах следующего тура, который будет заключительным в чемпионате, «Рома» 28 мая примет «Дженоа», а «Кьево» на выезде сразится с «Аталантой».