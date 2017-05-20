Олег Знарок: Сборная России потратила слишком много сил, обороняясь в меньшинстве

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против Канады (2:4).

- У нас очень хорошая команда, на самом деле. Очень хорошая. И это обидное поражение – и для меня, и для сборной. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Мне упрекнуть практически некого.

Что сломало игру? Наверное, удаления. Мы потратили слишком много сил, обороняясь в меньшинстве. Совершили ненужные ошибки, - рассказал наставник российской команды.

Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени.

Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.