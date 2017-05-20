Андрей Талалаев: В футболе есть потусторонние силы. Если их назовешь, то получишь дисквалификацию
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после ничьи в матче 38-го тура
Футбольной национальной лиги против хабаровского СКА признался, что не хотел
приходить на послематчевую пресс-конференцию.
«Если честно, то сначала я не хотел приходить на пресс-конференцию.
После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Хотел бы поздравить
соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить
за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и
мне.
о в футболе есть третьи, потусторонние, силы, которые, если назовёшь
откровенно, дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь
дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем
еще просматривать моменты с решениями арбитра. Не могу назвать его клоуном,
потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории
не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и
после 0:2 переворачивают игру, но всё равно всё заканчивается вот так…
Осадок остаётся не очень хороший. За этот сезон я ни разу не высказал
претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое,
это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто
посмотреть два момента: когда нам забивал первый гол Черевко, толкал в спину
Быстрова, а пенальти был абсолютно «левый», - приводит официальный сайт ФНЛ
слова Талалаева.
Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась вничью – 2:2. Ничья позволила хабаровчанам оставить «Тамбов» на пятой позиции и попасть в стыковые матчи за право в следующем сезоне выступать в РФПЛ.
Матч
СКА-Хабаровск - Тамбов - 2:2 (1:0)
Голы
Черевко 14 (1:0). Корян 50 (2:0 - пен.). Дорожкин 60 (2:1). Сорокин 64 (2:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев (Калинский, 46, Друзин, 68), Удалый, Дедечко, Черевко, Димидко, Карасёв, Никифоров (Кобялко, 90), Корян, Казанков (Астафьев, 66), Лескано
Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Михалёв, Быстров (Рыбин, 60), Шляков, Трусевич (Часовских, 78), Чернышов (Сорокин, 25), Мурнин, Шевчук, Делькин, Дорожкин (Григорян, 82)
Предупреждения:
Дедечко, 18; Корян, 89 - Сорокин, 36; Мурнин, 54; Рыбин, 70; Трусевич, 74; Делькин, 86
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
20 мая 12:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция