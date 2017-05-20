Андрей Талалаев: В футболе есть потусторонние силы. Если их назовешь, то получишь дисквалификацию

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после ничьи в матче 38-го тура Футбольной национальной лиги против хабаровского СКА признался, что не хотел приходить на послематчевую пресс-конференцию.

«Если честно, то сначала я не хотел приходить на пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне.

о в футболе есть третьи, потусторонние, силы, которые, если назовёшь откровенно, дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра. Не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но всё равно всё заканчивается вот так…

Осадок остаётся не очень хороший. За этот сезон я ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента: когда нам забивал первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно «левый», - приводит официальный сайт ФНЛ слова Талалаева.

Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась вничью – 2:2. Ничья позволила хабаровчанам оставить «Тамбов» на пятой позиции и попасть в стыковые матчи за право в следующем сезоне выступать в РФПЛ.