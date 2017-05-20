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Олег Знарок: Шипачев проиграл вбрасывания в матче с канадцами? Ну, он готовится к НХЛ

Андрей Ефимов, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал игру нападающего национальной команды Вадима Шипачева в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против Канады (2:4).

- 0/8 по вбрасываниям у Вадима Шипачева? Ну, он готовится к НХЛ. Но это хоккей. Бывает, что если сразу не пошло, то и все. Зато в предыдущих матчах у Шипачева был процент повышенный. Журналисты сами об этом говорили, - рассказал наставник российской команды.

Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени.

 Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.

Матч

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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