Олег Знарок: Шипачев проиграл вбрасывания в матче с канадцами? Ну, он готовится к НХЛ

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал игру нападающего национальной команды Вадима Шипачева в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против Канады (2:4).

- 0/8 по вбрасываниям у Вадима Шипачева? Ну, он готовится к НХЛ. Но это хоккей. Бывает, что если сразу не пошло, то и все. Зато в предыдущих матчах у Шипачева был процент повышенный. Журналисты сами об этом говорили, - рассказал наставник российской команды.

Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени.

Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.