Борис Михайлов: Сборная России вошла в историю, проиграв один период со счетом 0:4

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против Канады (2:4).

- Вопросы нужно задавать тренерскому штабу. Сборная России вошла в историю, проиграв один период со счетом 0:4. Больше обсуждать нечего, - заявил Михайлов RT.

Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени.

Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.