Хави Грасия может сменить Сампаоли в «Севилье»
Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Испанию
и возглавить «Севилью», утверждает El Desmarque.
Издание сообщает, что руководство «Севильи» высоко оценивает
способности Грасии и видит его в качестве преемника нынешнего наставника Хорхе
Сампаоли.
Напомним, что у Грасии с «Рубином» подписан долгосрочный контракт,
который действует еще три года.
После 29 туров РФПЛ «Рубин» под руководством Грасии занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. 21 мая казанский клуб в последнем матче чемпионата на выезде сыграет с «Амкаром».
Матч
Место и дата
21 мая 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция
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