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Хави Грасия может сменить Сампаоли в «Севилье»

Источник:  El DesmarqueКомментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Испанию и возглавить «Севилью», утверждает El Desmarque.

Издание сообщает, что руководство «Севильи» высоко оценивает способности Грасии и видит его в качестве преемника нынешнего наставника Хорхе Сампаоли.

Напомним, что у Грасии с «Рубином» подписан долгосрочный контракт, который действует еще три года.

После 29 туров РФПЛ «Рубин» под руководством Грасии занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. 21 мая казанский клуб в последнем матче чемпионата на выезде сыграет с «Амкаром».

Матч

Амкар - Рубин

Место и дата

21 мая 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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