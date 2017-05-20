«Депортиво» дома разгромил «Лас-Пальмас»

Футболисты «Депортиво» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Лас-Пальмас».

Встреча, прошедшая в субботу в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Флорин Андоне, а еще один мяч забил Карлес Хиль.

Таким образом, «Депортиво» набрал 36 очков и завершил сезон на 16-м месте в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» осталось 39 очков. Он остался 14-м.