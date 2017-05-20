«Депортиво» дома разгромил «Лас-Пальмас»
Футболисты «Депортиво» в домашнем матче заключительного 38-го тура
чемпионата Испании уверенно обыграли «Лас-Пальмас».
Встреча, прошедшая в субботу в Ла-Корунье на стадионе «Риасор»,
завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Флорин
Андоне, а еще один мяч забил Карлес Хиль.
Таким образом, «Депортиво» набрал 36 очков и завершил сезон на 16-м месте в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» осталось 39 очков. Он остался 14-м.
Матч
Депортиво - Лас-Пальмас - 3:0 (3:0)
Голы
Андоне 4 (1:0). Андоне 28 (2:0). Хиль 39 (3:0).
Состав
Депортиво: Люкс, Наварро, Лауре, Аррибас, Джон (Хуанфран, 58), Хиль, Чолак, Альбентоса, Гильерме (Бергантиньос, 71), Москера, Андоне (Фэйр, 86)
Лас-Пальмас: Лисоаин, Симон, Артильес, Лопеш, Момо (Халилович, 78), Бигас (Гарсия Д., 46), Меса, Гарсия М., Сантана, Виера, Хесе (Кастельяно Х., 46)
Предупреждения:
Наварро, 25; Хиль, 44; Москера, 49; Чолак, 54 - Меса, 38; Сантана, 51; Момо, 54
Удаления:
нет - Сантана, 79
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
20 мая 20:00, Риасор, Онлайн-трансляция