Кирилл Набабкин: В предыдущие годы «Зенит» смотрелся гораздо лучше

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отметил, что его команде нужно победить в последнем матче чемпионата «Анжи» и не оглядываться на «Зенит».

— После поражения от «Спартака» Виктор Михайлович Ганчаренко сразу сказал, что теперь задача — выиграть четыре игры из четырёх. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры «Зенит», какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.

Почему «Зенит» в последнее время лихорадит? Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что «Зенит» играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше, - передает слова Набабкина официальный сайт армейского клуба.

Напомним, что ЦСКА перед матчем с «Анжи» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, на одно очко опережая «Зенит», который в последнем туре чемпионата России встретится с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 21 мая и начнутся в одно время – 15:00 (мск.).