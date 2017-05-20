«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»

Футболисты «Леганеса» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Алавесом».

Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась результативной ничьей – 1:1. У гостей на 64-й минуте отличился Ненад Крстичич, а у хозяев в конце второго тайма точный удар нанес Давид Тимор.

Таким образом, «Леганес» набрал 35 очков и занял 17-е место в итоговой турнирной таблице. У «Алавеса» стало 55 очков. Он финишировал девятым.