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«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Леганеса» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Алавесом».

Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась результативной ничьей – 1:1. У гостей на 64-й минуте отличился Ненад Крстичич, а у хозяев в конце второго тайма точный удар нанес Давид Тимор.

Таким образом, «Леганес» набрал 35 очков и занял 17-е место в итоговой турнирной таблице. У «Алавеса» стало 55 очков. Он финишировал девятым.

Матч

Леганес - Алавес - 1:1 (0:0)

Голы

Крстичич 64 (0:1). Тимор 89 (1:1).

Состав

Леганес: Чампанье, Сиовас, Инсуа (Мантовани, 46), Диас, Ромо, Рико, Пирес (Буэно, 74), Тимор, Шимановски (Невес, 70), Эль Жар, Герреро

Алавес: Пачеко, Гарсия Р., Вигарай, Льоренте, Феддал, Камараса, Крстичич (Торрес, 81), Собрино (Эдгар, 61), Фемения, Сантос, Гомес (Катаи, 79)

Предупреждения:

нет - Гарсия Р., 45

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

20 мая 20:00, Бутарке, Онлайн-трансляция

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