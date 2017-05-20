«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»
Футболисты «Леганеса» в домашнем матче заключительного 38-го тура
чемпионата Испании сыграли вничью с «Алавесом».
Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась результативной
ничьей – 1:1. У гостей на 64-й минуте отличился Ненад Крстичич, а у хозяев в
конце второго тайма точный удар нанес Давид Тимор.
Таким образом, «Леганес» набрал 35 очков и занял 17-е место в итоговой турнирной таблице. У «Алавеса» стало 55 очков. Он финишировал девятым.
Матч
Голы
Крстичич 64 (0:1). Тимор 89 (1:1).
Состав
Леганес: Чампанье, Сиовас, Инсуа (Мантовани, 46), Диас, Ромо, Рико, Пирес (Буэно, 74), Тимор, Шимановски (Невес, 70), Эль Жар, Герреро
Алавес: Пачеко, Гарсия Р., Вигарай, Льоренте, Феддал, Камараса, Крстичич (Торрес, 81), Собрино (Эдгар, 61), Фемения, Сантос, Гомес (Катаи, 79)
Предупреждения:
нет - Гарсия Р., 45
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
20 мая 20:00, Бутарке, Онлайн-трансляция