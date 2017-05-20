Александр Кожевников: Российские хоккеисты в игре с Канадой наделали больше ошибок, чем за весь ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о полуфинале Канада – Россия (4:2) на чемпионате мира по хоккею.

- Ребята не расслабились, они бились два периода. Просто сказалась психология и, видимо, стали играть на удержание. Столько наделали ошибок, сколько не делали за весь турнир, - сказал Кожевников в интервью ТАСС.

Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени.

Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.