Александр Кожевников: Российские хоккеисты в игре с Канадой наделали больше ошибок, чем за весь ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о полуфинале Канада – Россия (4:2) на чемпионате мира по хоккею.
- Ребята не расслабились, они бились два периода. Просто сказалась психология и, видимо, стали играть на удержание. Столько наделали ошибок, сколько не делали за весь турнир, - сказал Кожевников в интервью ТАСС.
Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира. Таким образом, второй год подряд российская команда сыграет в матче за третье место, который пройдет в воскресенье и начнется в 17:15 по московскому времени.
Канада в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция