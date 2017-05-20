Российские «художницы» выиграли золото ЧЕ в командном первенстве
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали
чемпионата Европы 2017 года в командном первенстве.
Сборная России в составе Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных, а
также юниорской команды в групповых упражнениях лидировала после первого дня
соревнований и смогла удержать первую позицию, набрав по итогам двух дней
турнира 182,175 балла. Второе место заняли гимнастки из Белоруссии - 171,450
балла, бронза у болгарок - 170,300. Чемпионат Европы проходит в Будапеште с 19
по 21 мая.
С 2017 года чемпионаты Европы проходят в новом формате, и для
определения победителя командного первенства оценки, полученные в квалификации
в отдельных видах, суммируются с оценкой в групповых упражнениях. Финалы в
группах и отдельных видах будут проходить в третий соревновательный день.