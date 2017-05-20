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Сборная России сыграет с финнами в матче за бронзу ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборные России и Финляндии в воскресенье сыграют в матче за третье место чемпионата мира по хоккею.

Об этом стало известно после завершения полуфинальных встреч. Сначала в субботу в немецком Кельне сборная России, ведя по ходу встречи 2:0, проиграла канадцам со счетом 2:4. Позже также в Кельне в другом полуфинале шведы переиграли финнов – 4:1.

Таким образом, в воскресенье в Кельне в матче за третье место сыграют команды России и Финляндии. Этот матч начнется в 17:15 по московскому времени. Также в Кельне, но в 21:45 (мск) в финале сразятся команды Канады и Швеции.

Матч

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Швеция - Финляндия - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Эдлер (Бэкстрём), 1:49 (1:0). Кемппайнен (Аалтонен Ю.), 4:45 (1:1). Клингберг Й. (Нюландер, Экман-Ларссон), 24:36 (2:1 - бол.). Нюландер (Бэкстрём), 34:52 (3:1 - бол.). Нордстрем (Крюгер), 53:52 (4:1).

Место и дата

20 мая 20:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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