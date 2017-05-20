Сборная России сыграет с финнами в матче за бронзу ЧМ
Сборные России и Финляндии в воскресенье сыграют в матче за третье место
чемпионата мира по хоккею.
Об этом стало известно после завершения полуфинальных встреч. Сначала в
субботу в немецком Кельне сборная России, ведя по ходу встречи 2:0, проиграла
канадцам со счетом 2:4. Позже также в Кельне в другом полуфинале шведы
переиграли финнов – 4:1.
Таким образом, в воскресенье в Кельне в матче за третье место сыграют команды России и Финляндии. Этот матч начнется в 17:15 по московскому времени. Также в Кельне, но в 21:45 (мск) в финале сразятся команды Канады и Швеции.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Швеция - Финляндия - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Эдлер (Бэкстрём), 1:49 (1:0). Кемппайнен (Аалтонен Ю.), 4:45 (1:1). Клингберг Й. (Нюландер, Экман-Ларссон), 24:36 (2:1 - бол.). Нюландер (Бэкстрём), 34:52 (3:1 - бол.). Нордстрем (Крюгер), 53:52 (4:1).
Место и дата
20 мая 20:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция