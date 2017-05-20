Сборная России сыграет с финнами в матче за бронзу ЧМ

Сборные России и Финляндии в воскресенье сыграют в матче за третье место чемпионата мира по хоккею.

Об этом стало известно после завершения полуфинальных встреч. Сначала в субботу в немецком Кельне сборная России, ведя по ходу встречи 2:0, проиграла канадцам со счетом 2:4. Позже также в Кельне в другом полуфинале шведы переиграли финнов – 4:1.

Таким образом, в воскресенье в Кельне в матче за третье место сыграют команды России и Финляндии. Этот матч начнется в 17:15 по московскому времени. Также в Кельне, но в 21:45 (мск) в финале сразятся команды Канады и Швеции.