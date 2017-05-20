Шведы обыграли финнов в полуфинале ЧМ
Хоккеисты сборной Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира
переиграли команду Финляндии.
Встреча, прошедшая в субботу в немецком Кельне, завершилась победой
шведов со счетом 4:1. В их составе по шайбе забросили Александер Эдлер, Джон
Клингберг, Вильям Нюландер и Юаким Нордстрем. У финнов отличился Йоонас
Кемппайнен.
Таким образом, шведы вышли в финал, где в воскресенье сыграют с
канадцами, которые ранее в субботу в другом полуфинале одолели россиян – 4:2.
Встреча Швеция – Финляндия состоится в Кельне и начнется в 21:45 по московскому
времени.
Также в воскресенье в Кельне, но в 17:15 начнется встреча за третье место между сборными России и Финляндии.
Матч
Швеция - Финляндия - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Эдлер (Бэкстрём), 1:49 (1:0). Кемппайнен (Аалтонен Ю.), 4:45 (1:1). Клингберг Й. (Нюландер, Экман-Ларссон), 24:36 (2:1 - бол.). Нюландер (Бэкстрём), 34:52 (3:1 - бол.). Нордстрем (Крюгер), 53:52 (4:1).
Место и дата
20 мая 20:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция