Шведы обыграли финнов в полуфинале ЧМ

Хоккеисты сборной Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира переиграли команду Финляндии.

Встреча, прошедшая в субботу в немецком Кельне, завершилась победой шведов со счетом 4:1. В их составе по шайбе забросили Александер Эдлер, Джон Клингберг, Вильям Нюландер и Юаким Нордстрем. У финнов отличился Йоонас Кемппайнен.

Таким образом, шведы вышли в финал, где в воскресенье сыграют с канадцами, которые ранее в субботу в другом полуфинале одолели россиян – 4:2. Встреча Швеция – Финляндия состоится в Кельне и начнется в 21:45 по московскому времени.

Также в воскресенье в Кельне, но в 17:15 начнется встреча за третье место между сборными России и Финляндии.