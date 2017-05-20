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Славен Билич: Амбиции «Вест Хэма» в следующем сезоне – минимум десятое место

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич рассказал о задачах, которые команда будет решать в следующем сезоне.

«Наши амбиции – быть не ниже десятого места. Но мы планируем взобраться на восьмое, седьмое или шестое место.

Будет очень сложно, но вы видели в прошлом сезоне, что это возможно, если соответствовать всем критериям. Нужно провести хорошую трансферную кампанию, избежать травм и обустроиться на новом стадионе.

Мы чувствуем, что это наш дом. У нас были и по-настоящему хорошие матчи, и действительно плохие.

Это должно помочь нам стать лучше в следующем сезоне. При этом мы понимаем, что все остальные команды будут делать то же самое.

Нельзя ошибаться. Прошлый год мне понравился больше, чем нынешний. Но благодаря этому вы становитесь сильнее не только как тренер или игрок, это закаляет характер команды», – приводит Sky Sports слова Билича.

Напомним, за тур до окончания чемпионата «Вест Хэм» занимает 12-е место в премьер-лиге.

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