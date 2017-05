Защитник «Реала» Льюль признан MVP Евролиги сезона-2016/17

Защитник испанского «Реала» Серхио Льюль получил приз как самый ценный игрок нынешнего сезона в баскетбольной Евролиге. Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

В текущем сезоне Льюль провел 32 матча в Евролиге, набирая в среднем за игру 16,8 очка, делая 1,9 подбора и 5,9 передачи.

- Прежде всего, я должен сказать, что для меня большая честь получить эту награду. Я хочу поблагодарить болельщиков и представителей средств массовой информации за то, что они голосовали за меня. И последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и тренеров. Потому что без них было бы невозможно выиграть эту награду, - сказал Льюль, получив награду.

