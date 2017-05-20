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Юрий Калитвинцев: В том, что «Динамо» вернулось в РФПЛ, есть заслуга и «Тюмени»

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы над «Тюмень» в матче заключительного 38-го тура ФНЛ поблагодарил соперника за сезон.

«Хочу поблагодарить «Тюмень». Большая заслуга этой команды в том, что мы вышли в РФПЛ. Так получилось, весь сезон разбирали ближайшего соперника через призму «Тюмени». В перерыве попросил забыть о том, что мы забили два безответных мяча. Пропусти, и могли не выиграть… Тюменцы создали очень много проблем нашей обороне. Победили и хорошо», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт ФНЛ.

В субботу «Динамо» в гостях обыграло «Тюмень» со счетом 2:0 и финишировало на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 87 очков.

Матч

Тюмень - Динамо - 0:2 (0:2)

Голы

Бечирай 2 (0:1). Бечирай 4 (0:2).

Состав

Тюмень: Обухов, Шакуро, Ахмедов, Маслов, Гузь, Кленкин (Пустозеров, 90), Рябокобыленко, Теленков, Чудин (Шляпкин, 53), Чуканов, Мамтов

Динамо: Нарубин, Рыков, Козлов (Белоруков, 46), Терехов С. (Калугин, 46), Хольмен, Сапета, Ташаев, Катрич (Маркелов, 73), Соснин, Бечирай (Луценко, 72), Панченко

Предупреждения:

Гузь, 28 - Сапета, 25; Соснин, 90

Судья:

Евгений Кукуляк (Россия)

Место и дата

20 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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