Юрий Калитвинцев: В том, что «Динамо» вернулось в РФПЛ, есть заслуга и «Тюмени»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы над «Тюмень» в матче заключительного 38-го тура ФНЛ поблагодарил соперника за сезон.

«Хочу поблагодарить «Тюмень». Большая заслуга этой команды в том, что мы вышли в РФПЛ. Так получилось, весь сезон разбирали ближайшего соперника через призму «Тюмени». В перерыве попросил забыть о том, что мы забили два безответных мяча. Пропусти, и могли не выиграть… Тюменцы создали очень много проблем нашей обороне. Победили и хорошо», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт ФНЛ.

В субботу «Динамо» в гостях обыграло «Тюмень» со счетом 2:0 и финишировало на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 87 очков.