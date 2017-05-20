Юрий Калитвинцев: В том, что «Динамо» вернулось в РФПЛ, есть заслуга и «Тюмени»
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы над «Тюмень»
в матче заключительного 38-го тура ФНЛ поблагодарил соперника за сезон.
«Хочу поблагодарить «Тюмень». Большая заслуга этой команды в том, что мы
вышли в РФПЛ. Так получилось, весь сезон разбирали ближайшего соперника через
призму «Тюмени». В перерыве попросил забыть о том, что мы забили два
безответных мяча. Пропусти, и могли не выиграть… Тюменцы создали очень много
проблем нашей обороне. Победили и хорошо», - приводит слова Калитвинцева официальный
сайт ФНЛ.
В субботу «Динамо» в гостях обыграло «Тюмень» со счетом 2:0 и финишировало на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 87 очков.
Матч
Голы
Бечирай 2 (0:1). Бечирай 4 (0:2).
Состав
Тюмень: Обухов, Шакуро, Ахмедов, Маслов, Гузь, Кленкин (Пустозеров, 90), Рябокобыленко, Теленков, Чудин (Шляпкин, 53), Чуканов, Мамтов
Динамо: Нарубин, Рыков, Козлов (Белоруков, 46), Терехов С. (Калугин, 46), Хольмен, Сапета, Ташаев, Катрич (Маркелов, 73), Соснин, Бечирай (Луценко, 72), Панченко
Предупреждения:
Гузь, 28 - Сапета, 25; Соснин, 90
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
20 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция