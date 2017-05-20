Джо Сакик: Канада хорошо начала третий период, реализовав большинство
Олимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель Кубка мира Джо Сакик поделился мнением об игре сборной Канады в полуфинальном матче чемпионата мира против сборной России (4:2).
- Мы хорошо начали третий период, сумев реализовать большинство. У нас было преимущество за счет удалений соперника в этом отрезке игры.
Я рад, что молодые ребята вроде Маккиннона получают шанс на таком турнире. После успешного для него сезона он приехал сюда, а потом поедет в летний лагерь готовиться к новому сезону, - передает слова Сакика ТАСС.
Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над командой Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира, где встретится со шведами.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция