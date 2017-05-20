Джо Сакик: Канада хорошо начала третий период, реализовав большинство

Олимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель Кубка мира Джо Сакик поделился мнением об игре сборной Канады в полуфинальном матче чемпионата мира против сборной России (4:2).

- Мы хорошо начали третий период, сумев реализовать большинство. У нас было преимущество за счет удалений соперника в этом отрезке игры.

Я рад, что молодые ребята вроде Маккиннона получают шанс на таком турнире. После успешного для него сезона он приехал сюда, а потом поедет в летний лагерь готовиться к новому сезону, - передает слова Сакика ТАСС.

Напомним, что в субботу сборная Канады одержала волевую победу над командой Россией, отыгравшись со счета 0:2, и вышла в финал чемпионата мира, где встретится со шведами.