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Гендиректор московского «Динамо»: Малова взяла паузу в карьере

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что волейболистка его клуба Анна Малова пропустит предстоящий сезон, поскольку взяла паузу в карьере.

«Анна Малова приняла решение взять перерыв в карьере. Она уже оповестила об этом руководство Всероссийской федерации волейбола», - приводит «Р-Спорт» слова Зиничева.

27-летняя Малова дважды становилась чемпионкой Европы в составе сборной России и была участником Олимпийских игр 2016 года. В составе «Динамо» она дважды завоевывала золотые медали чемпионата страны.

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