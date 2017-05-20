Гендиректор московского «Динамо»: Малова взяла паузу в карьере
Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что
волейболистка его клуба Анна Малова пропустит предстоящий сезон, поскольку
взяла паузу в карьере.
«Анна Малова приняла решение взять перерыв в карьере. Она уже оповестила
об этом руководство Всероссийской федерации волейбола», - приводит «Р-Спорт»
слова Зиничева.
27-летняя Малова дважды становилась чемпионкой Европы в составе сборной
России и была участником Олимпийских игр 2016 года. В составе «Динамо» она
дважды завоевывала золотые медали чемпионата страны.
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