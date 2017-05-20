Свитолина стала соперницей Халеп по финалу турнира в Риме

11-я ракетка мира Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме.

В полуфинале 22-летняя украинская теннисистка встречалась с Гарбинье Мугурусой из Испании.

После пятого гейма при счете 4:1 в пользу Свитолиной ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

Теперь в личных встречах двух теннисисток Свитолина вышла вперед со счетом 4:3.

В финале соперницей Свитолиной станет четвертая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, которая ранее в двух сетах переиграла Кики Бертенс из Голландии (7:5, 6:1).

Добавим, что Халеп стала победительницей турнира в Мадриде и теперь ее победная серия насчитывает десять матчей.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

½ финала