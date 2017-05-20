Свитолина стала соперницей Халеп по финалу турнира в Риме
11-я ракетка мира
Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира WTA Internazionali BNL
d'Italia в Риме.
В полуфинале 22-летняя украинская теннисистка встречалась с Гарбинье Мугурусой из Испании.
После пятого гейма при счете 4:1 в пользу Свитолиной ее соперница отказалась от продолжения борьбы.
Теперь в личных встречах двух теннисисток Свитолина вышла вперед со счетом 4:3.
В финале соперницей Свитолиной станет четвертая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, которая ранее в двух сетах переиграла Кики Бертенс из Голландии (7:5, 6:1).
Добавим, что Халеп стала победительницей турнира в Мадриде и теперь ее победная серия насчитывает десять матчей.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745
долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
½ финала
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Свитолина Э. (Украина) - 1:4 Отказ
Место и дата
20 мая 18:00, , Онлайн-трансляция