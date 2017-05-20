Юрий Леонов: В матче за бронзу у нас проблем возникнуть не должно

Чемпион мира в составе сборной СССР Юрий Леонов предвосхищает матч за третье место Россия – Финляндия.

– Думаю, что в матче за бронзовые медали у сборной России проблем возникнуть не должно. Финны свой лучший матч на чемпионате уже провели, победив американцев 2:0. Видел несколько игр наших соперников, и сильного впечатления они не произвели. Три раза проиграли у себя в группе. Да и голевых моментов они создают мало. В полуфинале со шведами почти все – в концовке, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока. Наши должны их побеждать без проблем, – сказал Леонов.

Напомним, в субботу сборная России проиграла Канаде (2:4), а Финляндия потерпела поражение от Швеции (1:4).