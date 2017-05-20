Оскар Осала: Матч против России – шанс завершить ЧМ с позитивным результатом

Нападающий сборной Финляндии Оскар Осала считает, что матч за третье место чемпионата мира против россиян станет еще одним шансом для команды Суоми завершить турнир с позитивным результатом.

«Сегодня выиграл тот, кто был лучше. Матч с командой России станет для нас еще одним шансом завершить этот турнир с позитивным результатом. Я уверен, что мы сможем восстановиться на 100% и дадим бой России. Безусловно, нам нужна бронзовая медаль. Я знаю много ребят, с которыми играю в КХЛ, но не знаю, поможет мне это как-то или нет», - приводит «Р-Спорт» слова Осалы.

В субботу в Кельне сборная Финляндии проиграла в полуфинале чемпионата мира команде Швеции со счетом 1:4 и стала соперником россиян, которые ранее в этот же день в своем полуфинальном матче уступили канадцам - 2:4, в матче за третье место.