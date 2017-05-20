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Джокович разгромил Тима в полуфинале турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в финал представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.

В полуфинале Джокович разгромил австрийца Доминика Тима со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась менее часа.

В финале соревнований Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/2 финала

Матч

Тим Д. (Австрия) - Джокович Н. (Сербия) - 1:6, 0:6

Место и дата

20 мая 21:00, , Онлайн-трансляция

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