Джокович разгромил Тима в полуфинале турнира в Риме
Сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в финал представительного
турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3
миллиона евро.
В полуфинале Джокович разгромил австрийца Доминика Тима со счетом 6:1,
6:0. Встреча продолжалась менее часа.
В финале соревнований Джокович сыграет с представителем Германии
Александром Зверевым.
Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Тим Д. (Австрия) - Джокович Н. (Сербия) - 1:6, 0:6
Место и дата
20 мая 21:00, , Онлайн-трансляция
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