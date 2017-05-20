«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Наполи» на своем поле крупно переиграли «Фиорентину» (4:1) в матче 37-го тура серии А.

Счет в матче на 8-й минуте открыл сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали, Под конец первого тайма нападающий Лоренцо Инсинье удвоил преимущество хозяев. В начале второго отрезка времени бельгийский полузащитник неаполитанского клуба Дрис Мертенс сделал счет крупным. Спустя три минуты «Фиорентина» усилиями словенского полузащитника Йосипа Иличича отквитала один мяч. Однако на 64-й минуте Мертенс оформил дубль и вновь довел разницу в счете до трех мячей.

После этой игры «Наполи» набрал 83 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая перед последним туром серии А одно очко занимающей второе место «Роме». «Фиорентина» с 59 очками находится на седьмом месте в чемпионате.

В заключительном туре чемпионата 28 мая «Фиорентина» на своем поле примет «Пескару». «Наполи» в гостях встретится с «Сампдорией».