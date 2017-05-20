«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Наполи» на своем поле крупно переиграли «Фиорентину» (4:1) в матче 37-го тура серии А.
Счет в матче на 8-й минуте открыл сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали, Под конец первого тайма нападающий Лоренцо Инсинье удвоил преимущество хозяев. В начале второго отрезка времени бельгийский полузащитник неаполитанского клуба Дрис Мертенс сделал счет крупным. Спустя три минуты «Фиорентина» усилиями словенского полузащитника Йосипа Иличича отквитала один мяч. Однако на 64-й минуте Мертенс оформил дубль и вновь довел разницу в счете до трех мячей.
После этой игры «Наполи» набрал 83 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая перед последним туром серии А одно очко занимающей второе место «Роме». «Фиорентина» с 59 очками находится на седьмом месте в чемпионате.
В заключительном туре чемпионата 28 мая «Фиорентина» на своем поле примет «Пескару». «Наполи» в гостях встретится с «Сампдорией».
Матч
Наполи - Фиорентина - 4:1 (2:0)
Голы
Кулибали 8 (1:0). Инсинье 36 (2:0). Мертенс 57 (3:0). Иличич 60 (3:1). Мертенс 65 (4:1).
Состав
Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Гулам, Гамшик (Рог, 65), Зелински, Жоржиньо (Диавара, 69), Мертенс (Паволетти, 79), Инсинье, Кальехон
Фиорентина: Тэтэрушану, Де Майо, Томович, Гонсало, Оливейра (Бабакар, 54), Весино, Кристофоро (Тельо, 54), Иличич, Бадель, Бернардески, Калинич (Сапонара, 81)
Предупреждения:
Альбиоль, 43; Кулибали, 49 - Весино, 58
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
20 мая 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция