Рикард Гренборг: Наша команда будет готова в финалу против сборной Канады

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира по хоккею против команды Канады.

- Мы играли против дисциплинированной команды с отличным тренером во главе. На нас было оказано большое давление со стороны защитников. Это был тяжелый матч, и мы рады сыграть в финале.

Не вижу логики в том, что, если мы уступили сборной России, а канадские хоккеисты сегодня победили ее в полуфинале, то именно сборная Канады должна считаться фаворитом финала. Наша команда будет готова в финалу, - передает слова наставника шведской команды ТАСС.

Напомним, что хоккеисты сборной Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира переиграли команду Финляндии со счетом 4:1. В финале турнира шведы в воскресенье сыграют с канадцами, которые ранее в другом полуфинале одолели россиян – 4:2.

Встреча Швеция – Канада состоится в Кельне и начнется в 21:45 по московскому времени.

Также в воскресенье в Кельне, но в 17:15 начнется встреча за третье место между сборными России и Финляндии.