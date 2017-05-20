Рикард Гренборг: Наша команда будет готова в финалу против сборной Канады
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира по хоккею против команды Канады.
- Мы играли против дисциплинированной команды с отличным тренером во главе. На нас было оказано большое давление со стороны защитников. Это был тяжелый матч, и мы рады сыграть в финале.
Не вижу логики в том, что, если мы уступили сборной России, а канадские хоккеисты сегодня победили ее в полуфинале, то именно сборная Канады должна считаться фаворитом финала. Наша команда будет готова в финалу, - передает слова наставника шведской команды ТАСС.
Напомним, что хоккеисты сборной Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира переиграли команду Финляндии со счетом 4:1. В финале турнира шведы в воскресенье сыграют с канадцами, которые ранее в другом полуфинале одолели россиян – 4:2.
Встреча Швеция – Канада состоится в Кельне и начнется в 21:45 по московскому времени.
Также в воскресенье в Кельне, но в 17:15 начнется встреча за третье место между сборными России и Финляндии.
Матч
Швеция - Финляндия - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Эдлер (Бэкстрём), 1:49 (1:0). Кемппайнен (Аалтонен Ю.), 4:45 (1:1). Клингберг Й. (Нюландер, Экман-Ларссон), 24:36 (2:1 - бол.). Нюландер (Бэкстрём), 34:52 (3:1 - бол.). Нордстрем (Крюгер), 53:52 (4:1).
Место и дата
20 мая 20:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция