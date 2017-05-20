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«Севилья» забила 5 безответных мяча «Осасуне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Севильи» и домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Осасуну» из Памплоны.

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0. В их составе по дублю оформили Витоло и Франко Васкес, а Стеван Йоветич забил один мяч.

Таким образом, «Севилья» набрала 72 очка и завершила чемпионат на итоговой четвертой позиции. В следующем сезоне «Севилья» сыграет в Лиге чемпионов. У «Осасуны» осталось 22 очка. Клуб из Памплоны покидает высший дивизион.

Матч

Севилья - Осасуна - 5:0 (3:0)

Голы

Витоло 10 (1:0). Васкес 20 (2:0). Йоветич 35 (3:0). Васкес 60 (4:0). Витоло 81 (5:0).

Состав

Севилья: Сорья Солес, Эскудеро, Мариано, Ленгле, Крон-Дели (Сарабиа, 83), Витоло, Васкес (Гансо, 61), Н'Зонзи, Корреа, Краневиттер, Йоветич (Бен Йеддер, 64)

Осасуна: Сиригу, Мондрагон, Клерк (E. Barja, 74), Ойер, Вуядинович, Торрес (Олавиде, 67), Лоэ, Чосич, Беренгер, Кодро (Фуэнтес, 61), Риера

Предупреждения:

Йоветич, 29; Н'Зонзи, 63; Краневиттер, 67 - Ойер, 56

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

20 мая 22:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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