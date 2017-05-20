«Севилья» забила 5 безответных мяча «Осасуне»

Футболисты «Севильи» и домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Осасуну» из Памплоны.

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0. В их составе по дублю оформили Витоло и Франко Васкес, а Стеван Йоветич забил один мяч.

Таким образом, «Севилья» набрала 72 очка и завершила чемпионат на итоговой четвертой позиции. В следующем сезоне «Севилья» сыграет в Лиге чемпионов. У «Осасуны» осталось 22 очка. Клуб из Памплоны покидает высший дивизион.