«Севилья» забила 5 безответных мяча «Осасуне»
Футболисты «Севильи» и домашнем матче заключительного 38-го тура
чемпионата Испании уверенно обыграли «Осасуну» из Памплоны.
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан»,
завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0. В их составе по дублю
оформили Витоло и Франко Васкес, а
Стеван Йоветич забил один мяч.
Таким образом, «Севилья» набрала 72 очка и завершила чемпионат на итоговой четвертой позиции. В следующем сезоне «Севилья» сыграет в Лиге чемпионов. У «Осасуны» осталось 22 очка. Клуб из Памплоны покидает высший дивизион.
Матч
Голы
Витоло 10 (1:0). Васкес 20 (2:0). Йоветич 35 (3:0). Васкес 60 (4:0). Витоло 81 (5:0).
Состав
Севилья: Сорья Солес, Эскудеро, Мариано, Ленгле, Крон-Дели (Сарабиа, 83), Витоло, Васкес (Гансо, 61), Н'Зонзи, Корреа, Краневиттер, Йоветич (Бен Йеддер, 64)
Осасуна: Сиригу, Мондрагон, Клерк (E. Barja, 74), Ойер, Вуядинович, Торрес (Олавиде, 67), Лоэ, Чосич, Беренгер, Кодро (Фуэнтес, 61), Риера
Предупреждения:
Йоветич, 29; Н'Зонзи, 63; Краневиттер, 67 - Ойер, 56
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
20 мая 22:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция