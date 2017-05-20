«Монако» переиграл «Ренн» в заключительном туре чемпионата Франции
Футболисты «Монако» на выезде переиграли «Ренн» в заключительном туре чемпионата Франции со счетом 3:2.
Счет на 42-й минуте встречи открыл бразильский защитник «Монако» Фабиньо. Спустя три минуты еще один бразилец Жемерсон удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте встречи «Ренн» сократил отставание хозяев. Отличился нападающий Адама Дьякаби, реализовавший пенальти. На 78-й минуте защитник «Монако» Жорже вновь сделал вновь довел разницу в счете до двух мячей. В компенсированное арбитром время Дьякаби оформил дубль и установил окончательный счет в матче.
После этой игры «Монако» набрал 95 очков в чемпионате. Напомним, монегаски за тур до конца стали чемпионами Франции в сезоне-2016/17. «Ренн» с 50-ю очками занял девятое место в турнирной таблице.
Матч
Голы
Фабиньо 42 (0:1). Эмерсон 48 (0:2). Диакаби 69 (1:2 - пен.). Жорже 78 (1:3). Диакаби 90 (2:3).
Состав
Ренн: Костиль, Бенсебайни (Фигейредо, 46), Данзе, Гнаньон, Мексер, Эну, Андре (Жанвье, 83), Прчич, Мубеле, Фернандес, Сьо (Диакаби, 61)
Монако: Си (Бадьясиль, 46), Фабиньо, Эмерсон, Раджи (Силва, 79), Н'Дорам, Жорже, Диалло, Лемар (Сидибе, 72), Бакайоко, Жермен, Мбаппе
Судья:
Саид Эннжими (Франция)
Место и дата
20 мая 22:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция