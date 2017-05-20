«Монако» переиграл «Ренн» в заключительном туре чемпионата Франции

Футболисты «Монако» на выезде переиграли «Ренн» в заключительном туре чемпионата Франции со счетом 3:2.

Счет на 42-й минуте встречи открыл бразильский защитник «Монако» Фабиньо. Спустя три минуты еще один бразилец Жемерсон удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте встречи «Ренн» сократил отставание хозяев. Отличился нападающий Адама Дьякаби, реализовавший пенальти. На 78-й минуте защитник «Монако» Жорже вновь сделал вновь довел разницу в счете до двух мячей. В компенсированное арбитром время Дьякаби оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

После этой игры «Монако» набрал 95 очков в чемпионате. Напомним, монегаски за тур до конца стали чемпионами Франции в сезоне-2016/17. «Ренн» с 50-ю очками занял девятое место в турнирной таблице.