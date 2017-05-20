«ПСЖ» упустил победу над «Каном»
Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата
Франции не смогли обыграть «Кан».
Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс»,
завершилась результативной ничьей – 1:1. На 13-й минуте точный удар нанес полузащитник
парижан Адриен Рабио. Гости вырвали ничью в конце второго тайма – отличился Ронни
Родлен.
Таким образом, «ПСЖ» набрал 87 очков и завершил чемпионат на итоговой второй позиции. В следующем сезоне «ПСЖ» сыграет в Лиге чемпионов. У «Кана» стало 37 очков. Этот клуб, благодаря ничье с «ПСЖ», сохранил прописку в элите.
Матч
Голы
Рабьо 13 (1:0). Роделен 90 (1:1).
Состав
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Максвелл, Кимпембе, Ди Мария, Ло Чельсо (Пасторе, 60), Рабьо, Мотта (Матюиди, 74), Кавани, Лукас (Дракслер, 79)
Кан: Веркютр, Бен Юссеф, Гильберт (Леборн, 85), Женевье (Тель, 78), Имору, Макенго (Бесса, 85), Диоманде, Делаплейс, Фере, Роделен, Карамо
Предупреждения:
нет - Диоманде, 25
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
20 мая 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция