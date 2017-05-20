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«ПСЖ» упустил победу над «Каном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции не смогли обыграть «Кан».

Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась результативной ничьей – 1:1. На 13-й минуте точный удар нанес полузащитник парижан Адриен Рабио. Гости вырвали ничью в конце второго тайма – отличился Ронни Родлен.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 87 очков и завершил чемпионат на итоговой второй позиции. В следующем сезоне «ПСЖ» сыграет в Лиге чемпионов. У «Кана» стало 37 очков. Этот клуб, благодаря ничье с «ПСЖ», сохранил прописку в элите.

Матч

ПСЖ - Кан - 1:1 (1:0)

Голы

Рабьо 13 (1:0). Роделен 90 (1:1).

Состав

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Максвелл, Кимпембе, Ди Мария, Ло Чельсо (Пасторе, 60), Рабьо, Мотта (Матюиди, 74), Кавани, Лукас (Дракслер, 79)

Кан: Веркютр, Бен Юссеф, Гильберт (Леборн, 85), Женевье (Тель, 78), Имору, Макенго (Бесса, 85), Диоманде, Делаплейс, Фере, Роделен, Карамо

Предупреждения:

нет - Диоманде, 25

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

20 мая 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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