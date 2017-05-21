«Ницца» и «Лион» сыграли вничью, команды на двоих забили 6 мячей
В матче заключительного тура чемпионата Франции «Лион» на домашнем
поле на последней минуте упустил победу в игре с «Ниццей». Итоговый счет
встречи – 3:3.
Счет в матче на 10-й минуте открыл защитник гостевой команды
Максим Ле Маршан, пославший мяч в свои ворота, спустя пять минуте его партнер
по команде Анастасиос Донис сравнял счет встречи.
Во второй половине встречи на 48-й минуте форвард «львов»
Александр Ляказетт вывел свою команду вперед, а на 69-й минуте Донис вновь
сравнял счет, оформив дубль.
Через девять минуте уже Лаказетт забивает свой второй мяч, с
передачи Каорентина Толиссо. Точку в матче на четвертой добавленной минуте
поставил Жан-Мишель Сери, реализовавший пенальти.
Победителем чемпионата Франции с 95-ю очками стал «Монако»,
на второй строчке расположился «Пари Сен-Жермен», в активе которого 87 баллов. «Ницца»
замкнула лигочемпионскую зону, заняв третье место в таблице с 78-ю очками. «Лион»
с 67-ю баллами занял четвертое место и попал в Лигу Европы.
Чемпионат Франции
38-й тур
Матч
Голы
Ле Маршан 10 (1:0 - автогол). Донис 15 (1:1). Ляказетт 48 (2:1). Донис 69 (2:2). Ляказетт 78 (3:2). Сери 90 (3:3 - пен.).
Состав
Лион: Лопеш, Нкулу, Жалле, Морель, Дьякаби, Гоналон, Вальбуэна (Корне, 76), Толиссо, Ляказетт (Ферри, 86), Депай, Фекир (Ауа, 67)
Ницца: Кардинале, Суке, Ле Маршан, Бюрнер (Перейра, 68), Сарр, Бельханда, D. Estevão, Сери, Вальтер, Козьелло (Срарфи, 87), Донис (Маю, 75)
Предупреждения:
нет - Сери, 12
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
20 мая 22:00, Жерлан, Онлайн-трансляция