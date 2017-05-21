«Ницца» и «Лион» сыграли вничью, команды на двоих забили 6 мячей

В матче заключительного тура чемпионата Франции «Лион» на домашнем поле на последней минуте упустил победу в игре с «Ниццей». Итоговый счет встречи – 3:3.

Счет в матче на 10-й минуте открыл защитник гостевой команды Максим Ле Маршан, пославший мяч в свои ворота, спустя пять минуте его партнер по команде Анастасиос Донис сравнял счет встречи.

Во второй половине встречи на 48-й минуте форвард «львов» Александр Ляказетт вывел свою команду вперед, а на 69-й минуте Донис вновь сравнял счет, оформив дубль.

Через девять минуте уже Лаказетт забивает свой второй мяч, с передачи Каорентина Толиссо. Точку в матче на четвертой добавленной минуте поставил Жан-Мишель Сери, реализовавший пенальти.

Победителем чемпионата Франции с 95-ю очками стал «Монако», на второй строчке расположился «Пари Сен-Жермен», в активе которого 87 баллов. «Ницца» замкнула лигочемпионскую зону, заняв третье место в таблице с 78-ю очками. «Лион» с 67-ю баллами занял четвертое место и попал в Лигу Европы.

Чемпионат Франции

38-й тур