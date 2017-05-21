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Харри Сятери: Для нас очень важно обыграть сборную России и выиграть бронзу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Финляндии Харри Сятери поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира по хоккею против сборной России.

- Мы не играли против шведов так хорошо, как можем, против американцев мы играли намного лучше. Не знаю, как кого-то может удивлять наш выход в полуфинал, пусть у нас и были проблемы на групповом этапе. Конечно, для нас очень важно обыграть сборную России и выиграть бронзу, медаль чемпионата мира – это очень ценно. Не хочу говорить о том, нужны ли на чемпионатах мира матчи за бронзу, вопрос не ко мне, - приводит слова Сятери «Р-Спорт».

Напомним, встреча за третье место между сборными России и Финляндии пройдет в воскресенье в Кельне. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

В финале турнира шведы в воскресенье сыграют с канадцами.

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