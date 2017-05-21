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Йоахим Лев: Надеюсь, Лам останется в футболе, в какой роли уже не так важно

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал завершение карьеры защитника «Баварии» Филиппа Лама.

«Филипп - один из лучших футболистов всех времен. Не только потому, что, будучи капитаном чемпионов мира он встал на одну ступень вместе с Фритцем Вальтером, Францем Беккенбауэром и Лотаром Маттеусом.

На протяжении многих лет он играл на высочайшем уровне как в клубе, так и в национальной сборной. Я всегда был очень рад с ним работать и говорить с ним о футболе.

У Филиппа кроме футбола есть еще много других интересов, которым теперь он сможет посвятить свое время. Прежде всего у него будет больше времени для своей семьи.

Я желаю ему всего самого наилучшего и очень надеюсь, что он все же останется в немецком футболе, в какой роли уже не так важно», - приводит слова Лева официальный сайт «Баварии».

Напомним, в заключительном матче Лама за «Баварию», мюнхенцы разгромили команду «Фрайбург» со счетом 4:1.

Матч

Бавария - Фрайбург - 4:1 (1:0)

Голы

Роббен 4 (1:0). Видаль 74 (2:0). Петерсен 76 (2:1). Рибери 90 (3:1). Киммих 90 (4:1).

Состав

Бавария: Штарке, Лам (Рафинья, 87), Боатенг (Киммих, 11), Бернат, Алаба, Алонсо (Рибери, 82), Видаль, Роббен, Левандовски, Коман, Мюллер

Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски (Нильсен, 88), Хёфлер, Хаберер (Петерсен, 68), Франц (Шустер, 73), Грифо, Филипп, Нидерлехнер

Предупреждения:

Видаль, 53 - нет

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

20 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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