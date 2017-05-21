Йоахим Лев: Надеюсь, Лам останется в футболе, в какой роли уже не так важно

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал завершение карьеры защитника «Баварии» Филиппа Лама.

«Филипп - один из лучших футболистов всех времен. Не только потому, что, будучи капитаном чемпионов мира он встал на одну ступень вместе с Фритцем Вальтером, Францем Беккенбауэром и Лотаром Маттеусом.

На протяжении многих лет он играл на высочайшем уровне как в клубе, так и в национальной сборной. Я всегда был очень рад с ним работать и говорить с ним о футболе.

У Филиппа кроме футбола есть еще много других интересов, которым теперь он сможет посвятить свое время. Прежде всего у него будет больше времени для своей семьи.

Я желаю ему всего самого наилучшего и очень надеюсь, что он все же останется в немецком футболе, в какой роли уже не так важно», - приводит слова Лева официальный сайт «Баварии».

Напомним, в заключительном матче Лама за «Баварию», мюнхенцы разгромили команду «Фрайбург» со счетом 4:1.