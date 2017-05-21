Йоахим Лев: Надеюсь, Лам останется в футболе, в какой роли уже не так важно
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал
завершение карьеры защитника «Баварии» Филиппа Лама.
«Филипп - один из лучших футболистов всех времен. Не
только потому, что, будучи капитаном чемпионов мира он встал на одну ступень
вместе с Фритцем Вальтером, Францем Беккенбауэром и Лотаром Маттеусом.
На протяжении многих лет он играл на высочайшем уровне как в
клубе, так и в национальной сборной. Я всегда был очень рад с ним работать и
говорить с ним о футболе.
У Филиппа кроме футбола есть еще много других интересов,
которым теперь он сможет посвятить свое время. Прежде всего у него будет больше
времени для своей семьи.
Я желаю ему всего самого наилучшего и очень надеюсь, что он все же останется в немецком футболе, в какой роли уже не так важно», - приводит слова Лева официальный сайт «Баварии».
Напомним, в заключительном матче Лама за «Баварию», мюнхенцы разгромили команду «Фрайбург» со счетом 4:1.
Матч
Бавария - Фрайбург - 4:1 (1:0)
Голы
Роббен 4 (1:0). Видаль 74 (2:0). Петерсен 76 (2:1). Рибери 90 (3:1). Киммих 90 (4:1).
Состав
Бавария: Штарке, Лам (Рафинья, 87), Боатенг (Киммих, 11), Бернат, Алаба, Алонсо (Рибери, 82), Видаль, Роббен, Левандовски, Коман, Мюллер
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски (Нильсен, 88), Хёфлер, Хаберер (Петерсен, 68), Франц (Шустер, 73), Грифо, Филипп, Нидерлехнер
Предупреждения:
Видаль, 53 - нет
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
20 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция