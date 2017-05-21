Хосеп Гвардиола: Лам помогал мне понять, что такое мюнхенская «Бавария»

Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры защитника «Баварии» Филиппа Лама.

«Филипп Лам был самым умным игроком, с которым мне когда-либо приходилось работать. Он всегда играет хорошо. Он – настоящий капитан, абсолютная легенда.

Он помогал мне понять не только на поле, но и за его пределами, что такое мюнхенская «Бавария», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Баварии».

Напомним, в заключительном матче Лама за «Баварию», мюнхенцы разгромили команду «Фрайбург» со счетом 4:1.