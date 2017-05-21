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Дмитрий Аленичев: Планирую возобновить карьеру летом. Есть разные варианты

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах на будущее. 

– Планирую возобновить карьеру летом. Предложения есть. ФНЛ или РФПЛ? Есть разные варианты, все находится в стадии обсуждения. Вернулся бы я в «Спартак» однажды? Конечно. Почему нет? У меня хорошие отношения с руководителями, с командой в целом. Никакого недопонимания не осталось. В жизни всякое случается. Не исключено, что когда-то вернусь в команду, - рассказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».

Аленичев был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения красно-белых от кипрского клуба АЕК в квалификации Лиги Европы. После этого команду возглавил Массимо Каррера.

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