Дмитрий Аленичев: Планирую возобновить карьеру летом. Есть разные варианты

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах на будущее.

– Планирую возобновить карьеру летом. Предложения есть. ФНЛ или РФПЛ? Есть разные варианты, все находится в стадии обсуждения. Вернулся бы я в «Спартак» однажды? Конечно. Почему нет? У меня хорошие отношения с руководителями, с командой в целом. Никакого недопонимания не осталось. В жизни всякое случается. Не исключено, что когда-то вернусь в команду, - рассказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».

Аленичев был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения красно-белых от кипрского клуба АЕК в квалификации Лиги Европы. После этого команду возглавил Массимо Каррера.