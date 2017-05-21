Дмитрий Аленичев: Люди ошибаются, думая, что у меня есть какие-то обиды на «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что поздравит главного тренера красно-белых Массимо Карреру с чемпионством после окончания последнего тура РФПЛ.

– Не поздравлял осознанно. Давно решил, что поздравлю после последнего тура. Вот будет игра с «Арсеналом», и Массимо получит большую SMSку с поздравлениями от меня. Конечно, поздравлю и футболистов, чьи номера у меня есть. Люди ошибаются, думая, что у меня есть какие-то обиды на «Спартак». Изначально хотел поздравить всех по окончании турнира. Хорошие ли отношения с Каррерой? Да, буквально месяц назад с ним в футбол играли, - рассказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».

Аленичев был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения красно-белых от кипрского клуба АЕК в квалификации Лиги Европы. После этого клуб возглавил Массимо Каррера, который досрочно выиграл с командой чемпионат России.