Альберт Туменов: Хочется выступать в России и провести здесь еще пару боев

Боец смешанного стиля Альберт Туменов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от дебюта в ACB и сравнил организацию боев в российской лиге с UFC.

- Победили быстрым нокаутом. Что хотели сделать, то и получилось?

- Я посмотрел несколько боев соперника - к тому же он вышел на замену. Видел, как он размашисто бьет, что у нас называют «колхозными ударами». Знал, что на отходе смогу его поймать встречными ударами. Так и получилось. Не думал, получится ли решить исход быстро - никогда не знаешь, что будет в бою. Планировал просто работать, и понимал: если буду нормально попадать - нокаут придет.

- Уже можете сравнить, насколько отличается организация боев в UFC и ACB?

- Да, я еще отцу за два часа до боя говорил, что здесь очень похоже на то, как организует бои UFC. Тут все очень грамотно и профессионально сделали. Мне все понравилось. Я так говорю не из-за того, что выступаю в ACB.

- Чувствовали себя в Петербурге как дома?

- Конечно. Я давно не выступал в России и чувствую себя как дома. Как мне кажется, здесь моих болельщиков было даже больше, чем у петербургских спортсменов. С родины приехало человек 30-40.

- Один из турниров ACB планируется в Америке. Вам было бы интересно туда вернуться и напомнить о себе местной публике?

- Честно говоря, не хотелось бы. Мне хочется выступать в России - например, в Москве - и провести здесь еще пару боев.

- Другие российские промоушены тоже хотели вас подписать?

- Один хотел. Как только я сказал, что ухожу из UFC, ACB предложил очень хорошие условия. Мы согласились.

- Какой срок у контракта?

- Три боя. Здесь я нацеливаюсь на титул, - сказал Туменов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 25-летний спортсмен провел в UFC восемь поединков, одержал пять побед и потерпел три поражения, из которых два - в двух последних боях. В Америке боец выступал с 2014 по 2016 годы.

Туменов дебютировал в ACB на турнире в Санкт-Петербурге 20 мая. Боец нокаутировал в первом раунде бразильца Исмаэля Джесуса.

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