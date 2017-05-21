Денис Смолдарев: Слышал болельщиков, кричавших отомстить Канаде за хоккей. Хотя бы я их порадовал

Эстонский боец смешанного стиля Денис Смолдарев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатления от участия в турнире ACB 61 и объяснил, почему покинул M-1 Global.

- Вы говорили, что настаивали на проведении своего боя в Петербурге. Особое отношение к городу сохранилось со времен выступлений в М-1?

- К городу хорошее отношение, здесь меня любят. Мне вообще нравится Петербург, здесь добрые люди. Мне сюда ехать всего три-четыре часа на машине, и никакой акклиматизации не нужно.

- Вашим соперником был канадец, и публика кричала, чтобы вы отомстили Канаде - так намекали на поражение сборной России по хоккею. Слышали?

- Слышал, но я счет не знал. Потом узнал, что Россия проиграла, к сожалению. Хотя бы я одержал победу, порадовал публику.

- Уход из М-1 вы объясняли тем, что вам не давали столько боев, сколько хотели. В ACB ваши ожидания оправдываются?

- Здесь мне часто дают бои: за последние пять месяцев я провел два поединка. В М-1 мне не то, что не давали боев - там не с кем было драться. Я не хотел простоя и сменил организацию. Не скажу, что в М-1 что-то было хуже. Единственный момент - отсутствие тяжеловесов.

- Насколько велики различия между М-1 и ACB?

- Только в том, что в ACB нужно драться в клетке, а в М-1 - в рейдже. В каком-то плане в рейдже было поудобнее. И там, и там мне скользко, потому что, наверное, у меня не совсем идеальная ударная техника.

- Каков срок контракта?

- На три боя с возможностью продления, если стану чемпионом, - сказал Смолдарев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, эстонец на ACB 61 победил единогласным решением судей канадца Таннера Босера. В «Беркуте» Смолдарев провел второй поединок. На ACB 52 в Вене 27-летний боец проиграл нокаутом Михалу Андришаку.

С 2011 по 2016 годы Смолдарев выступал в M-1 Global, где провел десять боев, одержал восемь побед и потерпел два поражения.

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