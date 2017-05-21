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Контракт Терзича с «Динамо» рассчитан по системе «1+1»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сербский специалист Зоран Терзич стал новым главным тренером женского московского «Динамо»

«Система «1+1». Контракт подписывается на один год с возможностью автоматического продления ещё на один год при условии, что тренер и клуб друг друга устраивают», — пояснили в пресс-службе клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне «Динамо» стало победителем чемпионата России и вышло в «Финал четырех» Лиги чемпионов. Клубом руководил Юрий Панченко.

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