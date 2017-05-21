Алексей Поддубский: Расслабились буквально на 10 минут, а соперник сравнял счет

Исполняющий обязанности главного тренера команды «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от ничьи с «Тамбовом» (2:2) в заключительном туре первенства ФНЛ.

«Самое главное, что игра понравилась зрителям. Если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель.

Ребята полностью выложились. Говорят, что 2:0 счет самый скользкий, так как команда, которая ведет в счете теряет концентрацию и думает, что дело уже сделано. Расслабились буквально на 10 минут, а соперник сравнял счет.

Главное, что добились положительного результата. Победы у меня уже были, поражение было, теперь вот ничья для полного комплекта. Глубочайшего удовлетворения от игры нет, но я доволен», - приводит слова Поддубского официальный сайт хабаровской команды.