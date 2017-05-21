Алексей Поддубский: Расслабились буквально на 10 минут, а соперник сравнял счет
Исполняющий обязанности главного тренера команды
«СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от ничьи с
«Тамбовом» (2:2) в заключительном туре первенства ФНЛ.
«Самое главное, что игра понравилась зрителям. Если после
финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то
это лучший показатель.
Ребята полностью выложились. Говорят, что 2:0 счет самый
скользкий, так как команда, которая ведет в счете теряет концентрацию и думает,
что дело уже сделано. Расслабились буквально на 10 минут, а соперник сравнял
счет.
Главное, что добились положительного результата. Победы у меня уже были, поражение было, теперь вот ничья для полного комплекта. Глубочайшего удовлетворения от игры нет, но я доволен», - приводит слова Поддубского официальный сайт хабаровской команды.
Матч
СКА-Хабаровск - Тамбов - 2:2 (1:0)
Голы
Черевко 14 (1:0). Корян 50 (2:0 - пен.). Дорожкин 60 (2:1). Сорокин 64 (2:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев (Калинский, 46, Друзин, 68), Удалый, Дедечко, Черевко, Димидко, Карасёв, Никифоров (Кобялко, 90), Корян, Казанков (Астафьев, 66), Лескано
Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Михалёв, Быстров (Рыбин, 60), Шляков, Трусевич (Часовских, 78), Чернышов (Сорокин, 25), Мурнин, Шевчук, Делькин, Дорожкин (Григорян, 82)
Предупреждения:
Дедечко, 18; Корян, 89 - Сорокин, 36; Мурнин, 54; Рыбин, 70; Трусевич, 74; Делькин, 86
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
20 мая 12:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция